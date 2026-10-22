Yo Soy Casting 2026: Ricardo Morán llamó a “Shakira” para avisarle que se equivocaron con su letra

“Star Crisis” vino a imitar a “Shakira” con la canción “Ojos Así”. Desde los primeros segundos de canto, el jurado notó que la presentación no estaba funcionando.

Ricardo Morán paró el casting antes de que entrara “el espartano” y dijo: “Falta muchísima educación musical (…) Tú admiras a Shakira (…) y te has equivocado dos veces en el principio de la letra (…) Shakira estaría resentida”. En ese momento, aprovechó para decir que la iba a llamar, mientras hablaba con Jely Reátegui, quien la imitó y alivianó la tensión del ambiente.

Ante el extenso margen de mejora, el jurado no le dio el pase a la siguiente instancia de los castings de Yo Soy.

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