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Valentina Valiente Capítulo 163: Los extorsionadores envían un ultimátum golpeando a Rocky

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Valentina Valiente Capítulo 163: Los extorsionadores envían un ultimátum golpeando a Rocky
vlevano@latina.pe
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En represalia por la alianza entre los comerciantes del barrio, los delincuentes decidieron atacar donde más duele y arremetieron sin piedad contra Rocky.
Mientras Rocky se encontraba desprevenido, un grupo de matones lo golpearon salvajemente hasta dejarlo en el suelo. “¡Oye, qué pasa compadre! ¡Ya paren, paren!”.
Sin mostrar el más mínimo remordimiento, uno de los agresores aprovechó el estado indefenso de Rocky para enviarle un ultimátum a su familia: “Dile a tu viejo que esta es la última vez que le avisamos. Ya no habrá más advertencias, ¡que nos deje chambear en paz!”.

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