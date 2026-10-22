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Valentina Valiente Capítulo 163: Macarena fue internada por la fuerza tras un desgarrador episodio

Valentina Valiente
vlevano@latina.pe
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Luego de la violenta crisis que puso en riesgo su vida y la de sus seres queridos, Frida no tuvo más opción que tomar la dolorosa decisión de internarla en un centro especializado.
A pesar de las palabras de consuelo de Frida, quien intentaba calmar la desesperación de su hija : “Tranquila Maquita, vas a estar bien mi amor… Sí, yo te lo prometo, todo va a estar bien reina”, el pánico de Macarena se transformó en una desgarradora súplica al ver ingresar al personal médico.
“¡No, mamá, no dejes que me lleven! ¡Por favor, no me hagan esto! ¡Mamá, no!”, gritaba mientras intentaba escapar del traslado, rompiendo en llanto al sentirse traicionada por las personas en quienes más confiaba. “¡No te lo voy a perdonar nunca!”.

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