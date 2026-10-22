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Valentina Valiente Capítulo 163: Macarena terminó gravemente herida tras su aterradora crisis

Valentina Valiente
vlevano@latina.pe
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Luego de encarar a su madre con un objeto punzocortante e insistir en que todos planeaban traicionarla, la violenta crisis de la Macarena culminó en un escenario sangriento dentro de su propia habitación.
Fuera de sí y completamente desbordada por el pánico de ser internada, Macarena terminó provocándose serias heridas con las tijeras en la pierna y en la mano. Tras el violento episodio, la joven quedó inmóvil y sumida en un profundo estado de shock, incapaz de reaccionar ante lo que acababa de suceder.
Al ver a su hija ensangrentada, Frida rompió en desesperación y corrió a pedir ayuda de inmediato.

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