Valentina Valiente Capítulo 164: ¡Alejandro y Valentina se cruzan por sorpresa en San Jerónimo!

Al despedirse, Alejandro les dijo a los presentes: “Aquí viví uno de los momentos más hermosos de mi vida. Aunque, el amor que me trajo acá se perdió, el cariño que siento por ustedes es real y va a estar ahí por siempre”.

Sin embargo, al salir se encontró con Valentina, quien venía de hablar con Diego. Ambos se quedaron mirándose y Alejandro se acercó sin miedo.

Valentina solo atinó a preguntar: “¿Qué haces aquí?”. Así quedó en suspenso lo que podría desatar este encuentro inesperado.

¿Cómo reaccionará Valentina ante la presencia de Alejandro? ¿Qué se dirán después de saber la verdad sobre el tema de Bárbara? Descúbrelo en Valentina Valiente, de lunes a viernes por Latina.

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