Valentina Valiente Capítulo 164: Chubi, Lolo y Tony pasan por la entrevista de la trabajadora social

La trabajadora social llegó a casa de Valentina para conversar con Chubi, Lolo y Tony. Antes de empezar, les aclaró: “Voy hacerles preguntas de su vida cotidiana. No hay respuestas buenas ni malas. Solo quiero que me cuenten la verdad”.

Luego les preguntó quién los cuida, qué hace cuando alguno se enferma, cómo les va en el colegio, qué pasa cuando se portan mal y qué desean del futuro. Los tres hermanos respondieron con sinceridad y contaron el buen trato que reciben de Valentina y Dolores.

Tony conmovió a la trabajadora social al responder sobre su mayor deseo: “Que no nos separen. Yo no quiero irme de esta casa. No quiero que nos alejen de la abuelita, ni a Valentina, ni a mis hermanitos. Por favor, no nos separen”.

Finalmente, la trabajadora social habló con Dolores y reconoció que haber iniciado el proceso legal no fue una buena idea, pues implicaba encargar a cuatro niños a dos adultas sin estabilidad económica. Sin embargo, señaló que los niños crecieron con buenos cuidados y en un ambiente de amor familiar. Agradeció su sinceridad y anunció que pronto tendrán noticias sobre el caso.

¿Cuál será la decisión sobre la custodia de los niños? ¿Podrán Chubi, Lolo y Tony seguir junto a su familia? Descúbrelo en Valentina Valiente, de lunes a viernes por Latina.

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