Valentina Valiente Capítulo 164: ¡Leo jura que Leandro pagará tras ver las heridas de Rocky!

Leo vio por primera vez las heridas de Rocky y le preguntó si el responsable había sido Leandro.

Con resignación, Rocky confirmó la sospecha de su padre: “Su gente, tres matones”.

Leo reaccionó con mucha ira y se preparó para salir. Antes de irse, gritó: “¡Ahora sí cruzaron la línea! ¡Métanse conmigo si quieren, pero con mi familia, nadie se mete! ¡Lo voy a matar!”.

Rocky lo agarró de la camisa para impedir que fuera a buscarlo y le advirtió: “Vas a empeorar las cosas, papá. Ya está, ya dieron su mensaje. No pasa nada. Mira, tú me enseñaste a no responder de la misma manera”.

Finalmente, Leo le juró que algún día lo pagarán y buscó consolar a su hijo por todo el daño que le causaron.

¿Logrará Leo controlar su rabia o terminará enfrentándose a Leandro? ¿Habrá nuevas represalias contra Rocky y su familia? Descúbrelo en Valentina Valiente, de lunes a viernes por Latina.

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