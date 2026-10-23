Valentina Valiente Capítulo 164: ¡Diego sorprende a Valentina con la propuesta de viajar juntos!
Valentina le compartió la noticia que pronto será la madre legal de sus hermanos, Tony, Lolo y Chubi, y Diego se alegró por ella: “Madre, hermana, abuela, vas a ser todo para ellos. Pase lo que pase”.
Luego, Diego le tenía preparado un detalle especial. Su propuesta era dejarlo todo para viajar juntos a Italia, España y Francia, una vez que finalice su terapia.
Valentina no se mostró tan animada con la idea y respondió: “No me esperaba esto, me agarró de sorpresa”. Diego le contestó: “Justamente es eso, una sorpresa”.
Finalmente, Diego aclaró que no quiere presionarla para que tome una decisión. Solo quería contarle su sueño de recorrer el mundo a su lado.
¿Aceptará Valentina la propuesta de Diego? ¿Podrá equilibrar sus planes con la responsabilidad que asumirá con sus hermanos? Descúbrelo en Valentina Valiente, de lunes a viernes por Latina.
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