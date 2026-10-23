Valentina Valiente Capítulo 164: ¡Brisa perdona a Ximena y se reconcilian!

Brisa se mostró arrepentida y asumió su responsabilidad: “Todo es mi culpa, no debí haberle dicho eso a Alejandro. Tal vez si yo no le hubiese contado eso, Maqui estaría bien”. Por su parte, Ximena también reflexionó sobre su papel en lo ocurrido: “Yo confundí ser leal a Maca con encubrir sus locuras (…) Ayudé a que se desconectara de la realidad”.

Luego, Ximena reconoció que Brisa tuvo el gesto de intentar ayudar a Maca, mientras que ella empeoró la situación. Entonces, se sinceró con su amiga: “Además de perder a Maca, yo te he perdido a ti, Brisa. Perdóname, por favor. Te he tratado muy mal”.

Brisa aceptó las disculpas y le respondió: “Tú y yo somos diferentes, pero nunca vamos a dejar que esas diferencias nos separen. Aunque seas una malhumorada, rabiosa y clasista”. De esta forma, ambas retomaron su amistad de manera sincera. Además, Ximena le pidió a Brisa que volviera a vivir con ella o, al menos, que la visitara. Brisa, feliz, aceptó.

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