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Valentina Valiente Capítulo 166: Extorsionadores atacan brutalmente a Leo por su carwash

Valentina Valiente
vlevano@latina.pe
vlevano@latina.pe
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El encuentro entre Leo y el líder de los extorsionadores se dio en el mismo Carwash: “Ahora es tiempo de obedecer… Si hubieras obedecido, no estaríamos en esta situación”, vociferaba el cabecilla de la banda mientras ordenaba someterlo con violencia.
Ante la resistencia de Leo, las exigencias del líder subieron de tono: “Quiero un carwash, el último que tenía se me quemó. Firma y me donas tu carwash y se acabó, ¿qué tal?”.
La situación se tornó salvaje cuando los extorsionadores comenzaron a golpearlo en el estómago y la cabeza. Sin embargo, los policías aparecieron justo a tiempo cuando Wilfredo irrumpió en el lugar: “¡Tranquilo, tranquilo, quedan todos detenidos!”.
Ante el arresto inmediato, los delincuentes intentaron evadir su responsabilidad preguntando: “¿Bajo qué cargo se me acusa?”. La respuesta de la autoridad fue consisa: “Por intento de extorsión, secuestro y amenaza. Escuchamos todo lo que le dijiste a Leo, además tenemos el testimonio de estos comerciantes que ahora están con nosotros”.

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