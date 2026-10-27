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Valentina Valiente Capítulo 166: Valentina perdona a Susana tras su sincera confesión

Valentina Valiente
vlevano@latina.pe
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Susana reconoció cómo fue víctima de Macarena, quien distanció su relación con Valentina: “Reconozco con muchísima vergüenza que me dejé envenenar con todas las mentiras, todas las manipulaciones de Macarena”. Ante estas palabras, Valentina intentó calmarla señalando que “Macarena fue tan astuta que engañó a todo el mundo”.
Sin embargo, Susana insistió en asumir su responsabilidad y admitir la felicidad que Valentina le dio a su hijo: “Estaba tan ciega, tan asustada que no quise ver la única verdad que era evidente: nunca había visto a Alejandro tan feliz como cuando estuvo contigo”. Además, le dedicó unas emotivas palabras para su futuro: “Deseo de todo corazón que no te vuelva a tocar una suegra tan metiche y tan torpe como yo”.
Valentina aceptó el gesto con madurez y gratitud: “No se preocupe, yo le agradezco mucho que haya venido hasta acá. De verdad lo valoro mucho y quiero que sepa que no le guardo ningún rencor”.

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