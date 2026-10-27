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Valentina Valiente Capítulo 166: Leo no resistió y perdió la vida rodeado de su familia

Valentina Valiente
vlevano@latina.pe
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Luego de desplomarse sorpresivamente con un extraño sangrado de nariz en medio de la celebración familiar, la desesperación se apoderó de sus seres queridos en un intento por salvarle la vida.
“¡Ay, llama a una ambulancia, rápido, llama a una ambulancia! ¡Vamos Leo, despierta, despierta Leo! Por favor despierta, sí, por favor papito despierta”, gritaban desconsolados mientras intentaban reanimarlo en el suelo.
 Sin embargo, todos los esfuerzos fueron en vano: “Se fue…”. Entre lágrimas y gritos de dolor, la abrupta partida de Leo deja un vacío devastador en la familia de Leo.

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