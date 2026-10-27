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Valentina Valiente Capítulo 166: Leo se desmaya tras sufrir un sangrado de nariz en plena celebración

Valentina Valiente
vlevano@latina.pe
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Tras la esperada captura de los extorsionadores, Leo y sus seres cercanos se reunieron para festejar: “Ahora que al fin se acabó esta pesadilla, ¿será que hacemos ese viajecito? Of course, sí, eso no está en discusión”, comentaba Soraida y Leo.
La tranquilidad parecía haber vuelto al grupo, entre risas y brindis: “No saben lo feliz que estoy, siento que todo ahora sí está en orden… Ya se me estaba cayendo el pelo de tanto estrés”.
Sin embargo, en el instante de mayor dicha, la salud de Leo dio un giro dramático cuando comenzó a sangrar por la nariz: “Tranquila, estoy bien de verdad… Estoy feliz, más feliz que nunca. Los amo, mi vida”.
Pese a sus palabras, el malestar se volvió insostenible en cuestión de segundos. “Leo, no te estás sintiendo bien, no te ves bien mi amor… ¡Leo! ¡Leo!”, gritó Soraida desesperada antes de que colapsara por completo y cayera desmayado al suelo.

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