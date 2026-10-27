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Valentina Valiente Capítulo 166: Leo y Soraida son interceptados por Leandro

Valentina Valiente
vlevano@latina.pe
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Antes del secuestro, Leo conversó alegremente con el Chifle para coordinar una reunión: “Por supuesto hombre, para las buenas noticias siempre estoy disponible, termino mi empanada con Soraida y vamos para allá”.
Sin embargo, la atmósfera cambió drásticamente cuando Leo presenció la llegada de los sospechosos y alertó a Wilfredo por teléfono: “Escúchame Wilfredo, acaba de llegar Leandro al cafetín con otro tipo… No cortes por favor”.
Pese a los intentos de huida, los delincuentes acorralaron a la pareja en el lugar. Al intentar intervenir para proteger a Soraida, Leo suplicó: “Solo te pido que la dejes ahí en paz, Soraida no tiene nada que ver en esto, por favor déjala ir”.
La respuesta de Leandro fue contundente y con una amenaza de muerte directa: “No, no puedo porque mi jefe los quiere a los dos en el carwash ahora. Y cuidadito con inventar algo, amigo gatillo fácil… no me importa quemar a alguien a la luz del día. Los acompaño, claro”.

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