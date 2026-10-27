Yo Soy Castings 2026: ¡”Milena Warthon” contó que usó el mantel de su madre para su vestuario!
Debi Ramírez cantó como “Milena Warthon” con el tema “La Nena”. En la dinámica de preguntas previas a su presentación, la participante contó que usó el mantel andino de la mesa, sin el permiso de su madre, para crear su vestuario y estar bien caracterizada. El jurado se preocupó y rió por la anécdota, pero estuvo atento en el momento de su actuación.
Ricardo, como de costumbre, fue el más directo y frío con su comentario: “Hay una diferencia muy importante con Milena Warthon y tú, y es que Milena Warthon canta. Sobre eso, no hay nada que hacer, así que voy a decir que no”.
En cambio, Jely la animó a seguir puliendo su imitación con disciplina y rigor, para que pueda volver en una próxima ocasión más preparada. Además, le sugirió no usar el parante del micrófono, para tener mayor soltura y menos rigidez.
Finalmente, el jurado le agradeció por venir al casting y le pidió que le compre un nuevo mantel a su madre para enmendar su travesura.
¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!
¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.
👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q
¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?
¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.
¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?
¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú
EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 9:20 p.m!