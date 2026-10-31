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Valentina Valiente Capítulo 169: Soraida se despide de Rocky antes de iniciar una nueva vida fuera de Lima

Valentina Valiente
vlevano@latina.pe
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Durante una conversación con Rocky, Soraida anunció que ya no trabajaría en el carwash: “Rocky, yo te agradezco mucho la oportunidad que me dieron, pero ya no puedo seguir trabajando en el carwash… Todo me recuerda a tu papá, cada rincón, las cosas que decía, es muy doloroso para mí”.
Ante la consulta de Rocky, Soraida confirmó que su futuro está en provincia: “Una amiga me ayudó a conseguir trabajo en el restaurante de un hotel importante en Arequipa. He hablado con mi familia y me voy a ir con mi hijo, vamos a empezar de nuevo”.
Con madurez y generosidad, Rocky aceptó su partida: “Me alegro mucho por los dos, sé que les va a ir muy bien”. Antes de marcharse, Soraida lo motivó a seguir con su vida teatral: “Leo siempre decía que no se iba a perder por ningún motivo el verte como protagonista. Desde donde esté estoy segurísima de que te va a ver esta noche”.

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