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Valentina Valiente Capítulo 171: Alejandro decide abandonar el país tras el rechazo de Valentina

Valentina Valiente
vlevano@latina.pe
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Convencido de que perdió toda oportunidad con Valentina, Alejandro tomó la decisión de mudarse a Argentina para intentar rehacer su vida. Su madre intenta hacerlo reflexionar y frenar su partida: “En Argentina no vas a resolver nada, amor… Tus problemas te los vas a llevar a donde vayas. Si no lo resuelves aquí, no lo vas a resolver en ningún lado”.
Sin embargo, la angustia de Alejandro fue más fuerte: “No soporto la idea de estar aquí en Lima tan cerca de Valentina y no poder hacer nada para estar con ella. Igual y es menos doloroso si estamos a miles de kilómetros de distancia”.
Pese a que su madre insiste en que alejarse es una forma de escaparse y le pide luchar antes de perderla definitivamente, Alejandro da por cerrada esa etapa de su vida: “Valentina ya está con Diego. Yo para ella ya fui… Me voy a ir mamá, ya es un hecho”.

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