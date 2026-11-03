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Valentina Valiente Capítulo 171:  Valentina descubre que Alejandro se va del país, ¿logrará alcanzarlo a tiempo?

Valentina Valiente
vlevano@latina.pe
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Luego de terminar oficialmente su relación con Diego, Valentina confiesa sus intenciones, pero muestra sus dudas sobre cómo afrontar la situación: “no sé cómo acercarme a él… lo acabo de rechazar”. Ante su indecisión, Jenny no duda en darle el impulso que necesita para actuar de inmediato: “Valentina, si no es ahora, ¿cuándo?”.
Sin embargo, el ambiente festivo por la reconciliación se desmorona cuando Brisa suelta la noticia que deja a todos en shock: “Bueno, no sé si saben, pero Alejandro se va hoy del país… Dijo que a Argentina, pero quería olvidarse de ti y tomar distancia porque estar aquí le dolía mucho”.
Con el reloj en contra, Jenny empuja a Valentina a tomar una decisión: “Valentina, si quieres hablar con él, llámalo ahorita. ¡Llámalo, amiga!”. Ahora, Valentina se enfrenta a una carrera contra el tiempo para evitar que Alejandro aborde ese avión.

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