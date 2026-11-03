Yo Soy Castings 2026: “Carla Morrison” consiguió un “sí” unánime entre risas y la llamada de su “mamá”

Jadet Jiménez interpretó a “Carla Morrison”. Antes de su presentación, el jurado se divirtió con la participante, a tal punto que Amy Gutiérrez dijo: “Me encanta tu nombre. Me encanta tu energía”. Ricardo Morán agregó: “Y que estés aguantando tan estoicamente tanta tontera”.

Así le dieron pie para iniciar su audición. La participante brilló con su dulce voz y su sorprendente técnica de canto, algo que el jurado destacó en su devolución.

Ricardo Morán comentó: “Te voy a detener antes que llame la mamá de Carla Morrison (…) No sé si tú te has enterado de que yo tengo un rollo con Carla Morrison, que a menos que sean interpretadas como las interpreta ella, con ese matiz, con esa vida interior, pueden resultar muy aburridas en voces de otras artistas que no tienen eso. Tú sí lo tienes. Pero cada vez que digo eso, llama su mamá”, en referencia a Carlos Alcántara, quien interpreta la voz de la mamá de Carla Morrison. En el personaje, Carlos Alcántara amenazó a Ricardo: “A esta no me la vas a botar”.

Luego de las risas por lo ocurrido, el jurado dio un “sí” unánime, y le otorgó el pase a la siguiente ronda de Yo Soy.

¿Logrará “Carla Morrison” mantener este nivel en la siguiente ronda? ¿Qué más traerá esta participante al escenario? No te pierdas una nueva edición de Yo Soy para descubrirlo.

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