La Libertad, Piura y Lambayeque acumulan más del 50% de casos acumulados de dengue en este año

El Ministerio de Salud (Minsa) reporta que durante este 2026 se han registrado 82.554 casos confirmados de dengue, duplicando las cifras que se alcanzaron el año pasado. De esta cantidad, solo tres regiones acumulan más del 50% de pacientes: La Libertad (16.174), Piura (14.761) y Lambayeque (11.506) con 42.441 atenciones.

Hasta el momento, 91 personas han fallecido, de las cuales 23 estuvieron en Lambayeque. De esta manera, ya se superó la cantidad que hubo en el 2025 (51). Las únicas regiones que no tienen ningun caso son Tacna, Moquegua y Huancavelica.

ÁNCASH: FUMIGAN SECTORES DE CASMA

La Dirección Regional de Salud (Diresa) de Áncash inició una campaña de fumigación masiva en diez sectores de la provincia de Casma, tras el incremento de casos de dengue y la confirmación de la primera muerte por esta enfermedad en la región.

La intervención busca reducir la presencia del mosquito Aedes aegypti, transmisor del virus, y se desarrollará hasta el 16 de noviembre en tres etapas: del 2 al 6, del 7 al 11 y del 12 al 16 de noviembre. En cada sector se realizarán tres aplicaciones, con intervalos de cinco días, para aumentar la efectividad de las labores.

La jornada cuenta con personal del Hospital de Apoyo San Ignacio y el acompañamiento del Ministerio Público y la Municipalidad Provincial de Casma, cuyos equipos pueden aplicar sanciones a quienes impidan el trabajo de los fumigadores.

CAMPAÑA DE VACUNACIÓN

El Minsa mantiene la vacunación gratuita contra el dengue en zonas priorizadas del país, dirigida principalmente a niñas, niños, adolescentes y jóvenes de 10 a 20 años. La inyección tetravalente TAK-003, conocida como Qdenga, requiere dos dosis con un intervalo de tres meses para completar el esquema de protección. Quienes hayan tenido dengue deben esperar seis meses desde la infección antes de iniciar la inmunización.

En Lima Metropolitana, la campaña se concentra en San Juan de Lurigancho y Carabayllo. En este último distrito, la UGEL 04 y la DIRIS Lima Norte desarrollan jornadas de vacunación en instituciones educativas, previa autorización de los padres o tutores.

En San Juan de Lurigancho, los interesados pueden consultar en el Hospital San Juan de Lurigancho y los centros de salud Campoy, Ganimedes y San Fernando. En Carabayllo, los establecimientos habilitados incluyen San Pedro de Carabayllo, El Progreso y Raúl Porras Barrenechea.

En el caso de los menores de edad, se requiere el consentimiento informado del padre, madre o tutor. Antes de la aplicación, el personal de salud realizará una evaluación para verificar que se cumplan los criterios establecidos por el Minsa.

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