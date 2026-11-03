Valentina Valiente Capítulo 171: Ericka conmueve a Valentina al revelar su doloroso pasado

Ericka se abre por completo y expone los motivos profundos detrás su interés por estar cerca de Valentina: “La señora Dolores me contó que tú habías tenido la suerte de encontrar a las personas correctas…yo no tuve la misma suerte. Yo crecí con unos parientes que se suponía que debían cuidarme, pero ellos me maltrataban, era un ambiente muy violento”.
También relató cómo el dolor la obligó a tomar una drástica decisión a temprana edad: “Solía preguntarme por qué me había tocado ser tan infeliz… y si había un lugar en el mundo donde yo pudiera estar mejor, donde sí me quisieran. Y entonces me escapé… tuve que vivir sola desde muy chiquita”.
Sin embargo, encontró un refugio en la música de Valentina: “Y fue ahí donde descubrí tu música. Tú me hiciste creer que mi vida podía cambiar, tu música fue mi refugio”. Conmovida por su historia, Valentina le hace una promesa: “Ya no vas a estar sola, nos tienes a nosotras”.
¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!
¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.