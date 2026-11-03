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Valentina Valiente Capítulo 171: Mirkala exige a Ericka revelar sus verdaderas intenciones con Valentina

Valentina Valiente
vlevano@latina.pe
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En una fuerte confrontación, Mirkala no se guardó nada ante Ericka y encaró la forma en que apareció en la vida de Valentina. “Mirkala, no entiendo por qué siempre me tratas tan mal… Es más, recuperé las cajas que tú perdiste”, intentó defenderse Ericka, a lo que Mirkala respondió: “¿Y qué quieres, que te dé un premio?”.

Ante la tensión entre ambas, Valentina intervino para calmar los ánimos y le pidió a Ericka hablar a solas con Mirkala. Fue en ese momento cuando la presidenta del club de fans soltó todas sus alarmas: “Vale, ¿no te das cuenta que desde que llegó lo único que hace es preguntarte cosas, busca excusas para acercarse a ti y meterse en todo? A mí me parece súper raro…”.
Pese a las advertencias de Mirkala, Valentina preguntó si es que se trataba de celos por su lugar como presidenta del club de fans, a lo que Mirkala defendió su posición y negó sentir celos. Valentina prefirió no juzgar a Ericka sin conocerla bien y decidió llamarla para hablar de la situación frente a frente.

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