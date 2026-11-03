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Valentina Valiente Capítulo 171: Valentina y Diego terminan oficialmente su relación y la motiva a buscar a Alejandro

Valentina Valiente
vlevano@latina.pe
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Diego, visiblemente afectado por su relación, busca a Valentina para sincerarse: “nada de penas, yo estoy bien, sí, soy una persona muy positiva, voy a poder salir de esto”.
Además, aclaró que prefiería la verdad antes que la mentira: “Peor hubiera sido que me sigas mintiendo ¿sabes por qué? Porque eres una muy buena persona, cometiste un error, pero me lo dijiste y yo agradezco tu sinceridad”.
En medio de la ruptura, Diego impulsa a Valentina a buscar a Alejandro: “Yo voy a salir de esto. Anda, busca a Alejandro”. Con este noble gesto, Valentina sella el fin de su relación con Diego y deja abierta la puerta a un nuevo rumbo con Alejandro.

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