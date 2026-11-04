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Valentina Valiente Capítulo 172: Alejandro regresa por Valentina y se reconcilian con un apasionado beso

Valentina Valiente
vlevano@latina.pe
vlevano@latina.pe
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Luego de creer que su historia había terminado para siempre, Valentina se encuentra cara a cara con Alejandro en su casa. Valentina no puede ocultar la emoción: “No puedo creer que estabas a punto de irte del país”, a lo que Alejandro responde: “Te va a sonar muy egoísta, pero la verdad no podía soportar el dolor de verte rehacer tu vida con alguien más… y más sabiendo que tú y yo nos habíamos separado por una intriga y no por nuestra decisión”.
Alejandro reveló un detalle que lo cambió todo: “Cuando iba rumbo al aeropuerto, me di cuenta de que se me había olvidado mi celular, así que volví a mi departamento”. Fue en ese instante donde Diego lo llamó para confesarle la verdad: “Valentina y yo terminamos… Ella nunca dejó de amarte. Trató de olvidarte y de verdad lo intentó hacer conmigo, pero no se pudo. No seas tonto y solo ve a buscarla”.
Con la verdad al descubierta, Valentina confesó que fue a buscarlo a su departamento, a lo que Alejandro responde: “Qué suerte la mía de volverme a cruzar contigo, mi amor”. La escena culmina con un beso apasionado.

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¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Valentina Valiente”?

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