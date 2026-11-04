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Valentina Valiente Capítulo 172: ¡Valentina lo da por perdido pero Alejandro aparece por sorpresa en su casa!

Valentina Valiente
vlevano@latina.pe
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Con el tiempo en contra y la angustia a flor de piel, Valentina y Brisa llegan al departamento de Alejandro con la esperanza de frenar su partida a Argentina, pero la respuesta del encargado dip un giro inesperado: “Lo lamento, el joven Alejandro ha salido… hace un buen rato, ya debe estar lejos ya”.
Mientras Brisa intenta consolarla y la anima a ver el lado positivo con un clásico “por algo pasan las cosas, tranquilas, vamos a encontrar una solución”, Valentina siente que el mundo se le viene abajo.
Al retornar a su hogar con el corazón roto, Valentina se topa de frente con la última persona que esperaba ver: ¡Alejandro está ahí, esperándola! Las lágrimas de tristeza se transforman de inmediato en un profundo alivio y felicidad, donde ambos se dan un beso apasionado.

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