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Valentina Valiente Capítulo 172: Lupe recibe pruebas que confirman el intento de asesinato de Frida contra Don Edmundo

Valentina Valiente
vlevano@latina.pe
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Dolores y Lupe conversan sobre el verdadero rostro de la malvada mujer: “Todavía no puedo creer que esa mujer sea capaz de tanta maldad… Yo nunca confié en la señora Frida. Al comienzo era amable y callada, pero había en ella algo oscuro que poco a poco se fue revelando. Valentina tenía razón en todo”, admite Lupe.
La tensión explota cuando Lupe recibe el sobre con los resultados de la jeringa que Frida pretendía utilizar. Al revisar el documento, el horror se apodera de ella ante la contundencia de las pruebas: “Dolores, esa bruja intentó matar a Don Edmundo. ¡Ay, Dios mío!”.
Ante la gravedad del atentado, Lupe decide actuar sin perder un solo minuto: “Voy a hablar con la abogada del señor, hay que actuar rápido”. Aunque Dolores le pregunta si no esperará la llegada de Valentina, Lupe pide que la llamen con urgencia para poner en marcha la denuncia que podría enviar a Frida tras las rejas.

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