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Valentina Valiente Capítulo 172: Rodrigo acusa a Frida por su secuestro y el asesinato de Humberto Correa

Valentina Valiente
vlevano@latina.pe
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Durante el interrogatorio, la policía le deja en claro la gravedad de su situación: “Tenemos pruebas que lo vinculan directamente con la extorsión y el secuestro de Frida. Está enfrentando delitos que pueden costarle muchos años de prisión, ¿lo sabe verdad? Y todavía falta lo más grave, usted también es el principal sospechoso en el homicidio de Humberto Correa”.
Rodrigo se defiende con absoluta frialdad y rechaza los cargos: “Ese es el problema de la justicia, se desesperan tanto buscando culpable que a veces terminan deteniendo a la persona equivocada”. Ante la pregunta de los agentes sobre si niega su participación, él responde: “Estoy diciendo que están perdiendo el tiempo conmigo”.
Cuando la policía le exige que revele la verdad, Rodrigo no dudó en dar toda la responsabilidad a la víctima: “El secuestro de Frida fue idea de Frida, ella lo planeó todo, ella organizó su secuestro… eso tendrían que preguntárselo a ella”. Y por si fuera poco, cuando los agentes le recuerdan el crimen de Humberto Correa, Rodrigo la señala directamente como la mente criminal detrás de todo: “La autora intelectual del secuestro y la autora material de la muerte de Beto Correa es Frida”.

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