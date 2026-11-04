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Valentina Valiente Capítulo 172: Frida y Rodrigo se ven las caras en la Fiscalía

Valentina Valiente
vlevano@latina.pe
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El choque arranca con la ironía de Rodrigo: “Es increíble cómo aún en esta situación tan complicada te veas tan radiante, Frida, increíble que después de todo lo que hemos vivido me ignores de esta manera”.
Frida, visiblemente alterada y buscando mantener su fachada de víctima, estalla ante la autoridad: “No entiendo cómo puedo estar enfrente de la persona que me secuestró… ¿Cómo quieres que me calme? ¿Cómo me van a poner a su nivel, por favor?”.
La fiscal pone orden en la sala para marcar las reglas del careo: “Silencio, por favor, vamos a comenzar. Quiero recordarles el motivo por el que están aquí, sus versiones de los hechos son totalmente opuestas. El día de hoy trataremos de establecer quién dice la verdad”.

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