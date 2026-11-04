Yo Soy Castings 2026: Ricardo a “Yolanda Del Río”: “Se te ve chica cantando cosas tan fuertes”

Angioly Maguiño vino a cantar como “Yolanda Del Río”. El jurado estuvo atento a la interpretación y la técnica de la participante, quien demostró su talento y su anhelo de avanzar a la siguiente ronda de la competencia. Al terminar el casting, el jurado compartió su devolución.

Ricardo Morán comentó: “Una cosa que no podemos negar acerca de la fuerza de Yolanda Del Río al momento de interpretar y tiene que ver, creo yo, un poco más con el peso de la edad. Se te ve chica cantando cosas tan fuertes y creo que ahí hay que crecer actoralmente para poder hacerlo. Yo te agradezco, pero voy a decir que no”.

Amy Gutiérrez le preguntó si había llevado clases de canto. La participante respondió que no, y la jurado consideró que tiene un talento que aún puede potenciar con instrucción para desarrollar la madurez en su voz. Así dio el segundo “no” de la mesa, y la participante no pasó a la siguiente instancia de Yo Soy.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 9:20 p.m!