Yo Soy Castings 2026: Un “Javier Solís” de Casma impresionó al jurado con su audición

Luis Maguiña interpretó a “Javier Solís”. En su presentación, con solo el inicio de la canción, hizo que el jurado admirara su imitación y prestara mayor atención a cada detalle de su actuación. Al finalizar la audición, le compartió su devolución con muchos cumplidos.

Ricardo Morán comentó: “Estoy muy impresionado. El timbre y la interpretación de Javier Solís no están exactos. Le sugiero que en su viaje de retorno a Casma, revise bien los videos para copiar los gestos y trate de ajustar el timbre. Pero, yo le voy a decir que sí”.

De igual forma, Amy Gutiérrez consideró que cada virtud dicha hacia él es merecida y le dio el segundo “sí”.

Finalmente, Carlos Alcántara cerró los votos del jurado con el tercer “sí” de la mesa, con lo que el participante avanzó a la siguiente ronda de Yo Soy.

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