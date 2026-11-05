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Valentina Valiente Capítulo 173: Ericka confiesa sobre su pasado tras ser acorralada por Jenny y Mirkala

Valentina Valiente
vlevano@latina.pe
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Al verse descubierta y arrinconada por las preguntas de las chicas, Ericka rompe su fachada y aclara su verdadera historia: “Cuando digo que trabajaba en un mercado, no me refería a un puesto. Lo que yo hacía era ir de mercado en mercado vendiendo cosas, y una vez trabajé en un restaurante atendiendo… Es por eso que nadie me conoce”.
Jenny no dudó en preguntar por su ausencia en redes sociales, a lo que Ericka respondió que: “Prefiero mantenerme lejos de las redes sociales, hay gente que no quiero que me encuentre… gente peligrosa, hubo un tiempo en el que vivía en la calle y la verdad es que hice de todo para sobrevivir. Confié en alguien que me dijo que me iba a ayudar, pero al final solo quería aprovecharse de mí”.
Entre lágrimas, la joven suplica compasión al recordar los peligros que la acechan: “Sé que suena un poco raro, pero les juro que es más común de lo que ustedes creen. Cuando una vive en la calle, se ve expuesta a mucha violencia, maltrato, peligros, cosas horribles. Y entiendo que desconfíen de mí…”.

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