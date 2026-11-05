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Valentina Valiente Capítulo 173: Rodrigo arrincona a Frida con la revelación sobre el arma homicida

Valentina Valiente
vlevano@latina.pe
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Ante el interrogatorio de la fiscal, Rodrigo no se guardó nada: “Lo único que me queda es felicitar a Frida por su brillante imaginación, es sorprendente la facilidad que tiene para construir una realidad paralela”. La discusión escaló cuando Rodrigo sacó a relucir el romance clandestino que tuvieron: “Ella sostiene que yo la seduje, pero no dice nada de que mantuvimos una relación durante varios meses… ¿O lo vas a negar, Frida?”.
Ante la presión, la defensa de Frida intentó desviar la atención argumentando que el vínculo formaba parte de la extorsión ideada junto a Humberto Correa. Rodrigo contraatacó: “La que sí era muy cercana a él es la hija de la señora Colmenares. ¿O no es verdad? El señor Correa perdió un trabajo por ayudar a la señorita, ¿no sería mejor citarla a ella?”.
La mención de su hija desató la furia de Frida, quien le gritó “¡No te metas con mi hija, miserable!”. Viendo a su defendida al borde del colapso, la abogada solicitó frenar la diligencia: “Señora fiscal, le pido por favor que suspendamos momentáneamente este careo, mi cliente no se encuentra en condiciones emocionales para continuar”.
La fiscal dio por terminada la sesión, advirtiendo que deberán presentarse a una nueva citación. Sin embargo, antes de abandonar la sala, Rodrigo lanzó la bomba final: “¿Quieres saber dónde está el objeto con el que mataste a Beto? Fridita, tiene tus huellas…

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