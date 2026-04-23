Valentina Valiente capítulo 35: ¡Bryan asegura que Valentina es la nieta de Don Edmundo!

Bryan, aún con dificultades para comunicarse, logra transmitir un mensaje que deja sin aliento a todos: está convencido de que Valentina es la nieta perdida de Don Edmundo.

Al principio, Valentina se resiste a creerlo. Su historia parece no encajar: fue encontrada en una carretera, llevada a un albergue llamado Casa Arcoiris y, tras años de abandono y maltrato, terminó escapando para sobrevivir por su cuenta. Para ella, resulta imposible pensar que alguien con el poder y los recursos de Don Edmundo no la haya encontrado antes.

Sin embargo, Don Edmundo revela que la encargada de ese mismo albergue fue encarcelada, lo que abre la sospecha de que algo irregular ocurrió en el pasado. A esto se suman los recuerdos difusos de Valentina: una muñeca de trapo, un río, una escena que parece más que una simple imaginación.

Bryan insiste: no se trata de coincidencias. Para él, Valentina es Gracia María. La tensión crece mientras Don Edmundo, conmovido, decide llevarla al cuarto secreto en donde tiene fotos de su nieta y toda su familia con el fin de que Valentina recuerde.

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