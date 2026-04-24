Valentina Valiente capítulo 36: Una decisión que podría marcar el destino de Valentina

Edmundo por creer haber encontrado a su nieta podría enfrentarse a una dura prueba. Convencido por lo que siente y por las evidencias, él asegura que Valentina es parte de su familia. Sin embargo, no todos comparten su certeza.

Frida, movida por su instinto protector, decide no quedarse de brazos cruzados. Aunque reconoce la felicidad de Edmundo, también duda de la situación y teme que todo pueda ser un error o incluso una nueva decepción. Por eso, le plantea una solución clara: someterse a una prueba de ADN para confirmar la verdad.

“¿No crees que deberían hacerse la prueba de ADN solo para descartar?”, propone, dejando en evidencia que no descansará hasta tener respuestas concretas.

Mientras Edmundo se aferra a su intuición y a la esperanza de haber recuperado a su familia, Frida insiste en actuar con cautela.

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