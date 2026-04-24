Valentina Valiente capítulo 36: Valentina revive momentos de su pasado junto a Don Edmundo

En Valentina Valiente, una escena íntima marca un avance clave en la historia. Don Edmundo comparte con Valentina antiguos álbumes familiares, despertando en ella sensaciones y recuerdos que creía perdidos. Entre fotografías de la infancia de Gracia María, detalles como caballos, lugares y personas comienzan a hacer sentido.

“Trueno”, dice Valentina al reconocer al caballo que solía montar, sorprendiendo incluso a Edmundo. Poco a poco, nombres, sabores y rostros regresan a su mente, como el de la señora Rosa y sus cremoladas de maracuyá.

Este momento no solo fortalece el vínculo entre ambos, sino que abre una puerta a la verdad

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