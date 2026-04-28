Valentina Valiente capítulo 38: Bryan entra en una gran duda sobre su recuperación

La lucha de Bryan por volver a ponerse de pie emociona a todos. Luego de despertar del coma tras recibir un disparo durante un asalto, el joven continúa con intensas terapias físicas para recuperar la movilidad y retomar su vida.

Durante una nueva sesión, el doctor destacó su progreso y aseguró que está avanzando “a pasos agigantados”, gracias al esfuerzo constante y al seguimiento disciplinado del tratamiento. Sin embargo, cuando Bryan preguntó cuándo volvería a caminar como antes, la respuesta no fue la que esperaba.

El especialista explicó que una recuperación funcional casi completa podría llegar en siete u ocho semanas. Pero la palabra “casi” encendió las alarmas del joven, quien de inmediato consultó si podría quedar con alguna secuela permanente.

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