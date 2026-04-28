Valentina Valiente capítulo 38: ¡Valentina no se calla y pone en su lugar a la esposa del alcalde!

Una cena en la casa de Alejandro terminó lejos de la tranquilidad esperada. El joven recibió a su nuevo jefe, a la esposa de este y a Valentina, pero lo que parecía una noche cordial cambió cuando la mujer comenzó a lanzar comentarios despectivos sobre personas de otros distritos.

Lejos de quedarse callada, Valentina respondió con firmeza y dejó claro que no estaba dispuesta a tolerar prejuicios. La joven incluso recordó casos de corrupción en Altamira, provocando un silencio incómodo entre los presentes. La tensión aumentó cuando la invitada quiso seguir confrontándola.

Ante la situación, Alejandro intervino para evitar que el enfrentamiento creciera, aunque el ambiente ya había cambiado por completo. La cena continuó, pero las miradas y la incomodidad dejaron claro que nada volvió a ser igual.

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