Valentina Valiente capítulo 46: ¡Macarena le pide perdón a Valentina y Alejandro!

Macarena protagoniza un emotivo momento al pedir un reencuentro con Valentina y Alejandro para disculparse por todo el daño que les hizo. Conmovida y visiblemente arrepentida, reconoce que actuó desde la cólera y la obsesión.

“He sido muy tóxica”, admite, mientras explica que creció creyendo que debía conseguir todo a cualquier costo. Por primera vez, Macarena acepta que tenía una idea equivocada del amor y que sus acciones hirieron profundamente a ambos.

Aunque Alejandro decide perdonarla rápidamente y asegura hacerlo “de corazón”, Valentina mantiene cierta distancia y aún no logra confiar completamente en ella. Pese a eso, también acepta sus disculpas y le desea una pronta recuperación.

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