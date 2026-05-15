Valentina Valiente capítulo 50: ¡Wilfredo reduce a Leo tras violento enfrentamiento por Elsa!

Los celos terminaron explotando en uno de los momentos más tensos entre Leo y Wilfredo. Luego de descubrir oficialmente que Elsa mantiene una relación con el bodeguero, Leo fue hasta su tienda completamente fuera de control para reclamarle delante de todos.

Aunque Elsa dejó en claro que es una mujer libre y que decidió estar con Wilfredo porque la hace feliz, Leo no aceptó la situación y comenzó a provocarlo constantemente, sintiéndose humillado por la relación.

Wilfredo intentó mantener la calma en todo momento e incluso le pidió que se retirara para conversar después cuando estuviera más tranquilo. Sin embargo, eso solo hizo que Leo explotara todavía más.

Entre gritos y amenazas, Leo quiso imponerse y terminó lanzándose contra Wilfredo para golpearlo frente a Elsa, Rocky y Jenny.

Pero lo que nadie esperaba era la rapidez y habilidad con la que Wilfredo reaccionó. Gracias a toda la experiencia que arrastra de su pasado, logró esquivar el ataque con facilidad y reducir a Leo utilizando una llave que lo dejó completamente inmovilizado.

Mientras Elsa y los chicos intentaban detener el enfrentamiento, Wilfredo logró sacar a Leo del lugar sin llegar a golpearlo, demostrando que, pese a saber pelear muy bien, intenta controlar la violencia a toda costa.

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