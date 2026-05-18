Valentina Valiente capítulo 52: ¡Rita entra en crisis! Chubi descubre la carta de odio a su hermana y amenaza con contarle

Tras la carta escrita en un momento de ira, Rita podría perder su amistad con Valentina para siempre. Luego de reconciliarse con Valentina, la joven entró en desesperación al descubrir que Chubi encontró la carta llena de reproches que había dejado para su mejor amiga cuando creyó que le ocultaba su verdadera identidad.

Lejos de quedarse callado, el pequeño no dudó en enfrentarla. “Eres bien doble cara, Rita”, le dijo, indignado tras leer las duras palabras que escribió contra Valentina. Incluso, cuestionó la supuesta amistad entre ambas al recordarle que siempre decía ser su “mejor amiga”.

Al darse cuenta de la gravedad del problema, Rita intentó convencer a Chubi de que todo había sido un malentendido. “Yo solo escribí eso porque estaba muy desesperada”, aseguró, intentando recuperar la carta antes de que llegara a manos de Valentina.

Sin embargo, el hermano menor de Valentina se mostró firme y dejó claro que no piensa ocultar nada. Aunque Rita intentó sobornarlo con dulces y favores, Chubi lanzó una advertencia que podría cambiarlo todo: su hermana tiene que saber la verdad.

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