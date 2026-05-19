Valentina Valiente capítulo 53: Don Edmundo recibe los resultados de ADN y descubre que Valentina sí es su nieta

Don Edmundo recibió los resultados de la prueba de ADN que confirmarían si Valentina realmente es parte de su familia, una verdad que había esperado durante años.

Con evidente nerviosismo, el empresario revisó el documento junto a Bryan y Lupe. Aunque al inicio no entendía los términos técnicos, todo cambió cuando encontró la frase que lo paralizó: “Posibilidades de abuelidad en 99.40 por ciento”.

La emoción no tardó en apoderarse de él. “Yo no sé por qué me emociono tanto si yo no tenía la menor duda de que Valentina era mi nieta”, expresó conmovido, dejando claro que en el fondo siempre creyó en ese vínculo.

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