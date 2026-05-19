Valentina Valiente capítulo 53: Susana EXPLOTA contra Valentina y enfrenta a Alejandro

La relación entre Alejandro y Valentina atraviesa un nuevo obstáculo. Esta vez, Susana decidió enfrentar a su hijo para hablar sobre las consecuencias que ha traído el escándalo en el que terminó involucrado tras perder su trabajo.

Aunque Alejandro intentó defender a Valentina y dejar claro que no tuvo responsabilidad, Susana no estuvo dispuesta a ceder. “Si ella no hubiera dicho lo que dijo, tú tendrías trabajo y tu reputación no estaría en juego”, le reclamó, convencida de que la joven tuvo parte de culpa en lo ocurrido.

Alejandro no dudó en responder y recordó que Valentina fue grabada sin su consentimiento, además de insistir en que ella solo dijo la verdad. Sin embargo, Susana fue todavía más dura y aseguró que la joven “no tuvo la delicadeza ni la inteligencia” de pensar en él antes de hablar.

El momento más tenso llegó cuando Susana lanzó una frase que podría marcar un antes y un después en la relación: “Creo que Valentina no te conviene”. Lo más doloroso fue que Valentina llegó al lugar y terminó escuchando parte de la conversación.

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