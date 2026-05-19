Valentina Valiente capítulo 53: ¡Edmundo olvida detalles de la boda y Frida termina enfrentándolo!
La tensión entre Frida y Edmundo llegó a un nuevo nivel luego de que ella le reclamara por sentirse completamente desplazada. Todo comenzó cuando Frida le recordó a su prometido que había olvidado la prueba de su terno para la boda, algo que encendió aún más sus dudas sobre el compromiso del empresario con el matrimonio.
Aunque Edmundo intentó minimizar la situación, Frida dejó en claro que no se trataba solo de un traje, reclamandole que ni siquiera han hablado de detalles importantes como la luna de miel o el tradicional baile de bodas.
“Parece que nuestra boda te importa poco o nada”, le dijo Frida, visiblemente alterada. Para ella, la atención de Edmundo está completamente enfocada en Valentina, su nieta recién recuperada, mientras el matrimonio ha quedado en segundo plano.
Lejos de calmar la situación, Edmundo intentó justificar sus olvidos, pero Frida fue tajante y dejó una frase que podría marcar un antes y un después en su relación: “Hechos, Edmundo. No palabras”.
