Valentina Valiente capítulo 53: ¡Frida llama “cojo acomplejado” a Edmundo y Lupe escucha todo!

Frida volvió a demostrar su incomodidad con Edmundo y terminó protagonizando un momento que podría traerle graves consecuencias. Sin saber que Lupe se encontraba en la misma habitación, llegó de imprevisto a quejarse con Macarena sobre como Edmundo no quería participar en el baile de la boda. Sin filtros, la mujer lanzó un comentario fuerte: llamó al empresario “cojo acomplejado”, minimizando además su situación personal.

Macarena intentó bajarle el tono al asunto pero ya era tarde, Lupe, la empleada del hogar, había escuchado toda la conversación desde dentro del baño. Sin embargo, Frida restó importancia a la situación y siguió justificando sus palabras.

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