Valentina Valiente capítulo 53: ¡Valentina y Lupe buscan unirse para evitar la boda de Edmundo con Frida!

Valentina y Lupe podrían estar más cerca que nunca de impedir el matrimonio entre Edmundo y Frida. Lupe buscó a Valentina para contarle algo “muy delicado”. Sin rodeos, le reveló que Frida se habría burlado de Edmundo frente a su hija por no querer bailar en su boda. Llamándolo “cojo complejado”, una frase que dejó a Valentina completamente indignada.

Sin embargo, ni Valentina ni Lupe se mostraron realmente asombradas por la actitud de Frida. Ambas siempre supieron que ella no estaba con Edmundo por amor, sino por interés. “Tú y yo sabemos que esa mujer no lo quiere”, aseguró Lupe, mientras Valentina admitía que nunca le creyó sus buenas intenciones.

Preocupadas porque el matrimonio está cada vez más cerca, las dos comenzaron a pensar en un plan para hacer que Edmundo finalmente vea quién es realmente Frida. “Dos cabezas piensan mejor que una”, le dijo Lupe a Valentina, dejando abierta la posibilidad de una alianza que podría cambiarlo todo.

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