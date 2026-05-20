Valentina Valiente capítulo 54: ¡Bryan descubre que Jenny le estaría ocultando algo sobre Gabriel!

La tensión explotó entre Jenny y Brisa en un inesperado encuentro que terminó complicando aún más la relación de Jenny con Bryan. Todo comenzó cuando Brisa encaró directamente a Jenny por haberse involucrado sentimentalmente con Gabriel cuando ellos aún tenían una relación.

Aunque Jenny intentó defenderse asegurando que apenas se enteró de la verdad se alejó de inmediato, Brisa no le creyó del todo y le recordó que actualmente sigue compartiendo tiempo con Gabriel debido al emprendimiento “Perro Calato”, negocio que ambos sacan adelante juntos.

Sin embargo, lo que más incomodó a Jenny fue cuando Brisa aseguró que Gabriel debería convertirse en la imagen principal de la marca por su personalidad extrovertida y divertida. Jenny reaccionó de inmediato y trató de cortar la conversación.

Brisa entonces lanzó una frase que terminó encendiendo todo: aseguró que Jenny no quiere que Bryan se entere de la cercanía que todavía mantiene con Gabriel. Justo en ese momento apareció Bryan, quien alcanzó a escuchar la conversación y quedó completamente desconcertado.

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