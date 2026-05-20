Valentina Valiente capítulo 54: ¡Frida movió sus fichas y destruyó el plan de Valentina y Lupe!

Frida dejó claro que está dispuesta a todo con tal de proteger su boda con Don Edmundo. Luego del escándalo en la cafetería, finalmente se conoció toda la verdad detrás de la traición de Nuria y cómo la prometida del empresario logró darle vuelta por completo al plan de Valentina y Lupe.

Todo comenzó cuando Nuria contactó directamente a Frida para advertirle que Lupe quería llevarla frente a Don Edmundo para revelar que supuestamente planeaba casarse con él solo por interés económico. Aunque al inicio Frida dudó en responderle por tratarse de una ex empleada de la casa, terminó escuchándola y descubrió que efectivamente estaban intentando desenmascararla.

Lejos de quedarse de brazos cruzados, Frida decidió actuar rápido. Se reunió en secreto con Nuria y le ofreció dinero para que cambiara su versión y dejara como manipuladoras a Lupe y Valentina delante de Don Edmundo. La joven aceptó el trato y todo salió exactamente como Frida esperaba.

Pero lo más impactante ocurrió después, cuando Frida confesó abiertamente frente a Macarena que sí teme perder el control de su vida y que no piensa volver a sufrir problemas económicos. Incluso dejó una frase que dejó helada a su hija: aseguró que quizás no tendrá paz casándose con Don Edmundo, pero sí tendrá poder.

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