Valentina Valiente capítulo 54: ¡Bryan rompe con Jenny tras descubrir su vínculo con Gabriel!

Tras descubrir que Jenny seguía trabajando junto a su expareja en el emprendimiento “Perro Calato”, Bryan no pudo ocultar su decepción y terminó tomando una drástica decisión.

Jenny intentó explicarle que nunca pasó nada indebido y que ocultó la verdad por miedo a su reacción. Además, le aseguró que el vínculo con Gabriel es únicamente profesional, ya que ambos tienen dinero invertido en el negocio y no puede simplemente desaparecer de un día para otro.

Sin embargo, Bryan no logró recuperar la confianza. El joven dejó en claro que lo que más le dolió no fue el emprendimiento en sí, sino las mentiras.

Aunque Jenny decidió sincerarse finalmente, Bryan fue contundente y aseguró que no sabe cómo volver a confiar en ella ni cómo evitar pensar que Gabriel seguirá presente en su vida.

La conversación terminó de la peor manera cuando Bryan le dijo que, en esas condiciones, ya no había nada más que hablar entre ellos.

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