Valentina Valiente capítulo 54: ¡Don Edmundo entra en crisis y Susana sale en defensa de Frida!

Las dudas comenzaron a consumir a Don Edmundo luego del fallido intento de Valentina y Lupe por desenmascarar a Frida. Afectado por todo lo que escuchó, el empresario decidió buscar refugio en una de las personas en quien más confía: Susana.

Durante la conversación, Don Edmundo confesó sentirse completamente confundido y admitió que tiene la cabeza llena de inseguridades tras escuchar que Frida podría estar interesada únicamente en su fortuna. Sin embargo, Susana le recordó algo importante: Frida nunca le ha pedido dinero directamente ni ha demostrado interés obsesivo por gastar su patrimonio.

Además, Susana aseguró que en varias ocasiones ha visto a Frida llorando por él y sufriendo porque siente que Don Edmundo prioriza más a su antigua familia que a la relación que construyó con ella. Para Susana, esa actitud no coincide con la de una mujer que solo busca beneficios económicos.

Pero la conversación dio un giro aún más delicado cuando Susana le hizo una pregunta que dejó pensando profundamente a Don Edmundo: qué podrían ganar las personas que están sembrando dudas en su cabeza justo antes de su boda.

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