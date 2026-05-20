Centro Federado de Derecho rechazó presencia de Roberto Sánchez en San Marcos

A través de un comunicado, el Centro Federado de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) rechazó la presencia de Roberto Sánchez en la ciudad universitaria de esa casa de estudios, la cual ha sido tomada por los estudiantes, que está en contra de una posible reelección de su rectora, Jerí Ramón.

En su mensaje, acusaron al candidato de Juntos por el Perú de “instrumentalizar” su protesta “con fines electorales”. Asimismo, cuestionaron a la Junta Directiva Transitoria de la Federación de Estudiantes de San Marcos (FUSM) por haberlo dejado ingresar sin antes haber consultado o coordinado con las bases estudiantiles sanmarquinas.

Hasta el momento, la FUSM no ha hecho pública ninguna réplica a lo mencionado por el Centro Federado de Derecho de la UNMSM.

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